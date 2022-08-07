كارثة.. هذا ما وجده والي وهران أثناء معاينته لإحدى الثانويات!

تفاجأ والي ولاية وهران، السعيد سعيود، اليوم الأحد، بحالة إحدى الثانويات في ولايته، أثناء قيامه بمعاينة ميدانية.

ونشرت الصفحة الرسمية للولاية على فايسبوك، صورا من داخل ثانوية “إبن محرز الوهراني”، أين أصبحت ساحاتها ملجأً لتربية الدواجن.

كما علقت الصفحة على الصور بالقول: “هذا ماوجده السيد السعيد سعيود والي ولاية وهران أثناء معاينته لاحدى الثانويات بالولاية”.

وأظهرت الصور، نصب العديد من الأقفاص لتربية الدجاج داخل محيط الثانوية، باستعمال الألواح والشبابيك الحديدية.

مما أدى إلى تشويه منظر الثانوية، والتي أصبحت ساحاتها مملوءة بأقفاص الدجاج الفوضوية المنتشرة في كل مكان.

خرجة ميدانية لوالي وهران للتحضير للدخول المدرسي القادم

كما قام والي ولاية وهران، السعيد سعيود، صباح اليوم الأحد، بخرجة ميدانية لمعاينة العديد من المؤسسات التربوية بوهران. ويأتي ذلك، في إطار التحضير للدخول المدرسي لسنة 2022-2023.

ورافق الوالي في هذه الخرجة كل من مدير الادارة المحلية، ومدراء الهيئة التنفيذية، والسلطات المحلية.

وخلال هذه الخرجة، قام الوالي بزيارة بعض المؤسسات التربوية الكائنة ببلدية وهران. حيث وقف على وضعية المؤسسات التالية: المدرسة الابتدائية بلقاسم سعدون اسماعيل. والمدرسة الابتدائية شرارة محمد، وثانوية ابن محرز الوهراني، وخياط صالح.

كما أعطى الوالي تعليمات صارمة للقائمين على هذه المؤسسات بتجهيزها في أقرب الآجال وتهيئتها من كل الجوانب. من طلاء الجدران الداخلية والخارجية، وتشديب الاشجار، ونزع الحشائش الضارة من المساحات الخضراء الموجودة بساحات هذه المؤسسات.

كما أكد الوالي بشكل صارم على تجهيز دور المياه بهذه المؤسسات كما يلزم، شريطة أن تجهز هذه المؤسسات قبل الدخول المدرسي.

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