إعــــلانات
الوطني

كارثة وادي الحراش..وزير الداخلية يقدم تعازي الرئيس تبون لعائلة بريكات في وفاة ابنها بباتنة

بقلم أسماء.ع
كارثة وادي الحراش..وزير الداخلية يقدم تعازي الرئيس تبون لعائلة بريكات في وفاة ابنها بباتنة
  • 336
  • 0

تنقل وزير الداخلية، و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد رفقة طه دربال، وزير الري، صباح اليوم إلى بريكة ولاية باتنة. لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين. و سقوطها في مجرى وادي الحراش. بحضور والي ولاية باتنة، و سلطاتها المحلية.

وقدم مراد واجب العزاء لعائلة بريكات في وفاة ابنها صلاح الدين في حادثة سقوط الحافلة في وادي  الحراش.

كما أعرب عن بالغ التأثر بهذا المصاب، و خالص عبارات المواساة لهم في هذه المحنة.

رحم الله ضحايا الحادث و ألهم ذويهم جميل الصبر و السلوان.

رابط دائم : https://nhar.tv/w83ms
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر