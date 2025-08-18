كارثة وادي الحراش..وزير الداخلية يقدم تعازي الرئيس تبون لعائلة بريكات في وفاة ابنها بباتنة

تنقل وزير الداخلية، و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد رفقة طه دربال، وزير الري، صباح اليوم إلى بريكة ولاية باتنة. لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين. و سقوطها في مجرى وادي الحراش. بحضور والي ولاية باتنة، و سلطاتها المحلية.

وقدم مراد واجب العزاء لعائلة بريكات في وفاة ابنها صلاح الدين في حادثة سقوط الحافلة في وادي الحراش.

كما أعرب عن بالغ التأثر بهذا المصاب، و خالص عبارات المواساة لهم في هذه المحنة.

رحم الله ضحايا الحادث و ألهم ذويهم جميل الصبر و السلوان.