كارثة.. 10569 شهيد جراء الإبادة الجماعية بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن إرتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني المتواصل على القطاع منذ أكثر من شهر، إلى 10569 شهيدا.

وكشفت بيانات وزارة الصحة، عن إرتكاب الإحتلال لـ 27 مجزرة خلال الساعات الماضية، والتي راح ضحيتها 241 شهيدا.

وأضافت الوزارة، أن 4324 طفلا و2823 إمرأة من بين شهداء العدوان الصهيوني. وأشار البيان، إلى أن 49 بالمائة من ضحايا الساعات الماضية من جنوب القطاع.

كما أعلنت الوزارة، عن ارتفاع حصيلة المجازر بحق العائلات الفلسطينية إلى 1098 عائلة. كما ورد 2550 بلاغاً عن مفقودين منهم 1350 طفلا لازالوا تحت الأنقاض.

هذا وطالبت الوزارة، بتوفير ممرات إنسانية آمنة لتدفق المساعدات والوقود. مشيرة إلى أن الاحتلال زاد من استهداف الطواقم الصحية. حيث استشهد 193 كادراً صحياً وتم تدمير 45 سيارة الإسعاف.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية، حيث خرج 18 مستشفى و40 مركز صحياً عن الخدمة.

وقالت الوزارة، أن المستشفيات تحاول تشغيل خدمة غسيل الكلى لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي. في الوقت الذي يتعمد فيه الإحتلال قطع الماء والكهرباء.

وأضافت الوزارة، أن الإحتلال يتعمد تجويع المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية بالمستشفيات.

وفي الأخير، طالبت وزارة الصحة في غزة، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواجد داخل المستشفيات.