كارغر :”هكذا استغل غوارديولا موهبة محرز أمام آرسنال”

أشاد جيمي كارغر، أسطورة نادي ليفربول، بالدولي الجزائري رياض محرز مؤكدا أنه يسير في الطريق الصحيح، بعدما استرجع ثقة بيب غوارديولا.

وأوضح المحلل الحالي لشبكة “سكاي سبورتس”، بأن الثقة التي يمتلكها الفيلسوف في اليساري ظهرت جليا، خلال مُباراة آرسنال الأخيرة.

وصرّح قائلا في هذا الشان :”غوارديولا عمل خلال مواجهة آرسنال، على إستغلال قدرة محرز على المُراوغة طيلة التسعين دقيقة”.

وواصل :”لقد سعى لوضعه دائما أمام المدافع تييرني، من أجل التلاعب به وصناعة الفارق، وهو ما يُوضح الدور الكبير لرياض”.