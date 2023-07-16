كارلوس ألكارز يتوج ببطولة ويمبلدون للتنس

حقّق المصنف الأول عالميا كارلوس ألكاراز لقب ويمبدلدون للتنس، بعدما فاز على نوفاك جوكوفيتش.

وتمكن ألكاراز صاحب 20 عاما من الفوز أمام النجم الصربي ليصبح ثاني لاعب يحصد لقب طبعة ويمبلدون بعد النجم بيكر.

وأظهر اللاعب الإسباني روح قتالية عالمية، مكنته من الفوز أم منافسه المخضرم، الذي يمكل هو الأخر خزينة مليئة بالألقاب في مشواره في عالم المستديرة الصغيرة.

كما أصبح اللاعب الإسباني 3 متوج في الملاعب العشبية في لند بعد مواطنه ساناتانا ونادال.

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