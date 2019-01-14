كارلوس: “عطال بإمكانه اللعب في الأتليتيكو”

أكد الدولي البرازالي السابق، روبيرتو كارلوس، أن الدولي الجزائري يوسف عطال، يملك الإمكانيات التي تؤهل للعب في أتليتيكو مدريد الإسباني.

وصرح روبيرتو كارلوس، بخصوص يوسف عطال، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الإثنين، بفندق “الشيراطون” بالجزائر.

“عطال حاليا يقدم وجه طيب جدا مع ناديه، وفي حال واصل بهذا المستوى بإمكانه اللعب في أتليتيكو مدريد، لم لا”.

وأضاف المدافع السابق لريال مدريد، ممازحا: “إذا انتقل عطال إلى الأتليتيكو، فيجب عليه الركون إلى الراحة عند مواجهة ريال مدريد”.

يذكر أن الصحافة الفرنسية والإسبانية، أكدت في الأيام القليلة الماضية، اهتمام نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، بيوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي.