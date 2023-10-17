كارلوس غاريدو مدربا لاتحاد العاصمة

كشفت إدارة نادي اتحاد العاصمة، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، عن مدربها الجديد. وهذا بعد استقالة عبد الحق بن شيخة من تدريب النادي.

وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة، عن تعيين كارلوس غاريدو مدربًا جديد للنادي خلفا للمدرب المستقيل بن شيخة. حيث قالت عبر صفحتها الرسمية فايسبوك “‏تمنياتنا بالتوفيق له ننتظر معك مزيد من التتويجات بإذن الله”. وفي منشور آخر “رحبوا معنا بمدربنا الجديد كارلوس غاريدو”.

من هو كارلوس غاريدو

خوان كارلوس غاريدو من مواليد 29 مارس 1969 مدرب إسباني، درب عدة أندية أوروبية وعربية. وتولى تدريب الوداد الرياضي المغربي في الفترة من فبراير إلى مايو 2023.

وولد غاريدو في مدينة فالنسيا، بدأ مشواره التدريبي في عمر 24. وتم تعيين غاريدو بدلاً من بيبي ميل في ريال بتيس. لكنه أقيل بعد شهرين لنتائج الفريق المخيبة حيث خسر ثماني مباريات وحقق فوزاً وحيداً، كان آخرها الهزيمة من نادي ريال مدريد بنتيجة 5-0.

وفي 8 يوليو/جويلية 2014، تم تعيين غاريدو مدربا لنادي الأهلي، بعد شهر من توليه المنصب حقق كأس الكونفدرالية الأفريقية. بعد أن تغلب على نادي سيوي سبورت في المباراة النهائية. تمت إقالته بعد تدنى النتائج في الثالث من مايو 2015. وبعد الخروج من البطولة الأفريقية المحببة للفريق، وقد تسبب في خسارة الفريق لعدد من النقاط لم يسبق له أن خسرها النادي في موسم واحد. وكذالك ابتعد بالنادي عن صدارة الدوري بعد سيطرته عليه لمدة عشرة سنوات متتاليه.

من انجازات الاسباني غاريدو، مع الأهلي المصري، كأس السوبر 2014. وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2014. ومع الرجاء الرياضي كأس العرش المغربي 2017، كأس الكونفيدرالية الأفريقية . 2018

سبب استقالة بن شيخة

ونشرت إدارة الاتحاد، عبر صفحتها الرسمية، بيان، أكدت من خلاله استقالة مدربها بن شيخة، من منصبه كمدرب للفريق.

وحسب ذات المصدر، جاء هذا القرار من بن شيخة، عقب تلقيه وابل من السب والشتائم في مدخل ملعب “عمر حمادي”، قبل انطلاق الحصة التدريبية للفريق.

ومن جهتها، رفضت إدارة اتحاد العاصمة، على لسان رئيس مجلس الإدارة، سيد أحمد أعراب، رفضها استقالة المدرب عبد الحق بن شيخة. لكن الأخير ظل متمسكا بقراره.

كما كشف عبد الحق بن شيخة عن الأسباب الحقيقية التي دفعته للاستقالة من العارضة الفنية لفريق “سوسطارة”.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريح له عبر فيديو نشر على الصفحة الرسمية للفريق “قدمت استقالتي عن قناعتي الرياضية والاحترافية، قبل التحضيرات، كانت راحة قصيرة ثم التحضير و بعدها كأس السوبر، كل يوم يعطونا برمجة ثم تتغيّر”.