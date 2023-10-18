كارلوس غاريدو: “هدفنا العمل لتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب”

أبدى المدرب كارلوس غاريدو، اليوم الأربعاء، سعادته لالتحاقه باتحاد العاصمة، كاشفا في دات الوقت بالأهداف التي يطمح لبلوغها مع فريقه الجديد.

وصرح غاريدو، للصفحجة الرسمية للاتحاد: “انا جد سعيد للفرصة التي أحظى بها لتدريب اتحاد العاصمة، المعروف وانصاره بشغفهم الكبير بكرة القدم”.

كما أضاف: “سنعمل ما بوسعنا كإدارة، طاقم فني، ولاعبين لاسعاد جمهور اتحاد العاصمة، وجعله فخورا بالفريق”.

وتابع كارلوس غاريدو: “نسعى للعمل من أجل تحيق الانتصارات، وحصد الألقاب، ومن أجل ذلك علينا ان نكون جميعا متحدين”.