كارلوس غاريدو: “هدفنا ضمان التأهل في المركز الأول لمجموعتنا”

كشف مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، هدف فريقه من المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بهلال بن غازي، ضمن دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصرّح غاريدو، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لنا هدفنا في هذه المباراة ترسيم تأهلنا في المركز الأول من مجموعتنا”.

كما أضاف مدرب اتحاد العاصمة: “فريقنا حقق مشواراً جيداً في هذه التصفيات، بدليل ضماننا التأهل للدور المقبل”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، سيحل ضيفا على هلال بن غازي الليبي، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.