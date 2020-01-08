كارلوس غصن: أنا لست فوق القانون ولم أهرب من وجه العدالة بل من اللاعدالة

قال، كارلوس غصن، أنه ليس فوق القانون ولم يهرب من وجه العدالة بل من اللاعدالة والإضطهاد السياسي.

كشف المدير التنفيذي السابق لشركتي “رينو-نيسان”، كارلوس غصن، اليوم الأربعاء خلال تنظيمه لندوة صحفية خاصة، أنه ليس ليس فوق القانون.

وإستهل كارلوس، في أول ظهور له منذ فراره من طوكيو، ندوته بقوله “أنا فخور بكوني لبنانيا، وإذا في بلد وقف معي فهو لبنان”.

وأشار كارلوس قائلا أنه “اليوم الأول الذي أستطيع فيه أن أعبر عن رأيي بحرية، فعندما كنت مسجونا كان من السهل قول أي شيء عن لساني”.

وأضاف “أما اليوم فسأكشف الحقيقة كاملة”.

وتابع كارلوس غصن حديثه “لم أهرب من اليابان، بل هربت من الإضطهاد الذي كنت أواجهه”.

مشيرا أنه كان القرار الأكثر صعوبة في حياته، وأضاف المتحدث أنه تعرض لضغوط خلال التحقيقات في اليابان، وتم تهديده بمضايقة عائلته.

وقال كارلوس أنه “تم تجريده من حقوقه خلال توقيفه في اليابان، وأنه كان في سجن انفرادي يتعارض مع القوانين الدولية والعدالة، والمصانة في شرعة حقوق الإنسان.

وصرح المتحدث أن توقيفه خلال الأشهر الأخيرة جاء نتيجة خطة وضعها المديرون في شركة “نيسان”.