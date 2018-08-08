كارنكا: “قديورة استعادة ثقته في النفس”

أشاد مدرب نادي نادي نوثينغهام فوريست الإنجليزي، ايتور كارنكا، بمردود لاعبه الدولي الجزائري عدلان قديورة، مع انطلاق بطولة التشامبين شيب.

وعقب التعادل ذي حققه فريقه أمام نادي واست بروميتش، صرح كارنكا: “قديورة يقدم أداء معاكسا تماما لما ظهر به الموسم الماضي”.

وأضاف: “قديورة في الموسم الماضي كانت تنقصه بعض الثقة، لكن هذا الموسم نشاهد لاعبا مختلقا تماما فوق الميدان، بالنسبة لنا”.

وتأتي هذه التصريحات من ايتور كارنكا، بعد انطلاقة الموسم القوية التي بصم عليها عدلان قديورة، والتي ستضمن له مكانة أساسية ضمن تشكيلة نوثينغهام.