كارول بوزيدي تتأهل إلى نصف نهائي سباق الكانوي في الألعاب الأولمبية

كشفت اللجنة الرياضية والأولمبية الجزائرية، اليوم السبت، عن تأهل الجزائرية كارول بوزيدي إلى نصف نهائي سباق الكانوي سلالوم في الألعاب الأولمبية.

وكانت كارول بوزدي قد تأهلت إلى المرحلة الإقصائية الأولى في المرتبة 14 من بين 25 مجدفة مشاركة في الالعاب الأولمبية التي انطلقت أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

كما يأمل الرياضيون الجزائريون إهداء الجزائر أول ميدالية ذهبية أو فضية أو برونزية، لتحقيق دفعة معنوية لبقية الرياضيين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption