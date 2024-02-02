كارول بوزيدي تقتطع تأشيرة التأهل لأولمبياد باريس

اقتطعت الجزائرية كارول بوزيدي، تأشيرة التأهل إلى الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية 2024 المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبر صفجتها الرسمية، تأهل كارول بوزيدي، للألعاب الأولمبية في اختصاص “سالالوم كانوي كياك”.

ويأت هذا التأهل، نظير النتائج التي حققتها كارول بوزيدي، خلال مشاركتها الأخيرة في البطولة العالمية 2023، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وبهذا تضاف كارول بوزيدي، إلى قائمة الرياضيين الجزائريين المتأهلين للألعاب الأولمبية 2024، والتاي تضم إلى حد الآن 19 رياضيا، في انتظار أسماء أخرى مرشحة للتأهل.