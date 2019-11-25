كارول سماحة تتحدث عن الحراك اللبناني

تحدثت النجمة اللبنانية، كارول سماحة، عن الأوضاع السياسية في بلدها، على هامش العرض الأول لمسلسلها الجديد “الصدفة”، في دبي.

وقالت كارول سماحة: “هناك في لبنان تراكمات كثيرة أدت إلى الوضع الحالي، فالشعب لما يجوع وينذل، من حقه أن يخرج للشارع ليعبر عن غضبه”.

وأضافت الفنانة: “الآن هناك الكثير من الناس يجربون أن يركبوا الموجة، وحاول العديد من السياسيين وضع تشعبات للقضية، لكن هدف الشعب من الثورة واضح”.

وأعلن العديد من الفنانين اللبنانيين دعمهم للثورة السلمية في لبنان، منذ إنطلاقتها في 17 أكتوبر الماضي.