كارول سماحة تتحسر على وضع بلدها وتجدد دعمها للحراك اللبناني

تحسرت النجمة اللبنانية، كارول سماحة، على الأوضاع في بلدها بسبب الأحداث الأخيرة، وجددت دعمها للثورة السلمية اللبنانية.

وكتبت سماحة في رد على أحد المغردين بتويتر: “كنت ولا أزال من داعمي الثورة، لكن أحيانا الصمت علامة الحزن الشديد، من المحزن مشاهدة تدهور الوضع دون أي تقدم يذكر”.

وأضافت الفنانة: “سبق وطالبنا من الحراك التوافق على لجنة مؤهلة لتمثيلهم، والإعلان عن خارطة يمكن إعتمادها للتنفيذ ولكن لم يحدث، كما أن التخبط واضح لدى السلطة القائمة”.

وأعلن العديد من الفنانين اللبنانيين دعمهم للثورة السلمية في لبنان، منذ إنطلاقتها في 17 أكتوبر الماضي.