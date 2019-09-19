كارول سماحة تتعرض للتنمر القاسي بسبب أحدث إطلالاتها

أثيرت حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب التنمر الذي تعرضت له النجمة اللبنانية، كارول سماحة.

ونشرت كارول سماحة صورة حديثة لها برفقة مدير أعمالها، في باريس، وتعرضت لتعليقات قاسية، بسبب ظهورها بدون مكياج.

وعلق البعض على التجاعيد التي كانت واضحة في ملامح النجمة اللبنانية، إلا أن البعض وجد في الأمر تصالح مع الذات، وثقة كبيرة في النفس.

وتفاعل العديد من الفنانين، مع كارول سماحة، وأولهم الفنان رامي عياش، والذي وجه رسالة دعم لكارول.

وكتب رامي عياش: “كل تجعيدة بتسوى مية إمرأة متصنعة ومصتنعة، كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب، وفيض من الأنوثة”.

وتاع النجم اللبناني: “كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة معنى للطبيعة.. منحبك”.

وردت كارول سماحة على رسالة عياش وكتبت: “شكرا على شفافيتك وحبك يا رامي، أنت صوت وفنان حقيقي، للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش عالمظاهر”.

وغردت النجمة اللبنانية عبر تويتر، لتشكر كل الزملاء والمتابعين الذين دعموها بقوة إزاء حملة التنمر التي تعرضت لها، بسبب صورة عفوية لها.

وكتبت كارول سماحة: “بشكر كل الأصحاب والأصدقاء والإعلاميين على تعليقاتكم ومحبتكم!”.

وتابعت الفنانة: “الموضوع أخذ أكبر من حجمو وبصراحة مش حرزان أبدا ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني!..”.

وختمت النجمة اللبنانية كلامها: “أي شخص منا بدو يتواجد بالسوشيل ميديا، لازم يتوقع أي شيء! خلينا بالأهم.. بحبكن”.