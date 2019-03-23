كارول سماحة تصدم الجمهور بتغريدة على تويتر : نعم… أنا المطلقة!

عايدت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، الأمهات بعيد الأم، قبل أيام، قائلة، بأنها تحيي كل أم متزوجة كانت، مطلقة وأرملة.

وبعد يومين من هذا المنشور، صدمت كارول الجمهور، وأعلنت انها إمراة مطلقة، وكتبت عبر حسابها الخاص على تويتر : نعم..أنا المطلقة!.

مما ترك جمهور كارول في حيرة، فراح يتساءل إذا كانت هذه التغريدة إعلان رسمي لنهاية زواجها، من رجل الأعمال وليد مصطفى.

يذكر أن كارول سماحة متزوجة، ولديها إبنة من زوجها، إسمها تالا.