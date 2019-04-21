كارول سماحة تعلن رسميا عن حصولها على الجنسية المصرية

أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن حصولها رسميا على الجنسية المصرية.

وذلك خلال حفل أحيته الفنانة في قاعة المنارة بالقاهرة، وفق ما نقله موقع الجرس.

وقد خصت سماحة الجمهور الحاضر في الحفل بهذا الخبر حصريا، بعد إقامتها في مصر بشكل دائم، بجوار زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى و ابنتهما تالا.

حيث وجهت كارول رسالة شكر لزوجها على خشبة مسرح المنارة، مشيرة أنها تعلمت منه الوطنية.

وقالت سماحة في كلمتها: “أحب أن أشكر الجندي المجهول وراء نجاح الحفل، زوجي وليد مصطفى فهو عمل كل الطرق من أجل إقامة الحفل”.

وتابعت: “لم أشاهد شخص بحب وطنه مثلي، قد زوجي وليد أنا بتعلم منه الوطنية”.

ويذكر أن الفنانة قد غنت عددا من الأغنيات الوطنية المصرية، من بينها “أحلف بسماها وبترابها”، بصحبة صوت العندليب، والذي شاركها الحفل بتقنية الهولوجرام لأول مرة في مصر.