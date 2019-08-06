كارول سماحة تقدم أول أفلامها السينمائية “بالصدفة”

طرحت المطربة اللبنانية، “كارول سماحة”، البوستر الرسمي، لأول أعمالها السينمائية، وهو فيلم بعنوان “بالصدفة”.
وأعلنت النجمة اللبنانية، عن موعد عرض فيلمها بالقاعات السينمائية، والذي حددته بيوم 26 سبتمبر القادم.
وفيلم “بالصدفة”، هو من بطولة “كارول سماحة”، و”بديع أبو شقرا”، ومن تأليف “كلوديا مرشليان”، وإخراج “باسم كريستو”.
وتدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من الشخصيات، التي تلتقي بالصدفة، ويكتشفون الإختلافات والفوارق الإجتماعية والفكرية بينهم.
وستطرح “كارول سماحة” ضمن الفيلم، أغنيتين جديدتين لها، بالتعاون مع النجم، “مروان خوري”، من بينها أغنية “بتأمن بالصدفة”.
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Poster 2: NEW Lebanese movie #belsodfi #bychance IN all movie theaters SOON… Script by @claudiamarchalian Directed by @bassemchristo produced by @daytwopictures STARRING @badihabouchakra @pamelaelkik @carolesamaha الفيلم اللبناني #بالصدفة قريبا في جميع صالات السينما. كتابة كلوديا مرشليان إخراج باسم كريستو تمثيل : #بديع_ابو_شقرا #باميلاالكيك #كارول_سماحة و منير معاصري إنتاج: داي تو برودكشن #لبنان #carolesamaha
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