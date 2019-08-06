كارول سماحة تقدم أول أفلامها السينمائية “بالصدفة”

طرحت المطربة اللبنانية، “كارول سماحة”، البوستر الرسمي، لأول أعمالها السينمائية، وهو فيلم بعنوان “بالصدفة”.

وأعلنت النجمة اللبنانية، عن موعد عرض فيلمها بالقاعات السينمائية، والذي حددته بيوم 26 سبتمبر القادم.

وفيلم “بالصدفة”، هو من بطولة “كارول سماحة”، و”بديع أبو شقرا”، ومن تأليف “كلوديا مرشليان”، وإخراج “باسم كريستو”.

وتدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من الشخصيات، التي تلتقي بالصدفة، ويكتشفون الإختلافات والفوارق الإجتماعية والفكرية بينهم.

وستطرح “كارول سماحة” ضمن الفيلم، أغنيتين جديدتين لها، بالتعاون مع النجم، “مروان خوري”، من بينها أغنية “بتأمن بالصدفة”.