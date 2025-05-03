كارول سماحة تُفجع بوفاة زوجها وتنعيه بكلمات مؤثرة

فُجعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، صباح اليوم الأحد، بوفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت كارول سماحة زوجها ببكلماتٍ مؤثرة عبر حسابها على موقع التدوينات إكس وقالت فيها: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي. الدكتور وليد مصطفى. بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد. حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا. لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي، وقوةً في روحي… إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق”.

وتفاعل الجمهور مع هذا المنشور بشكل كبير وقدموا لها رسائل التعازي وتمنوا لها الصبر والثبات.

وبدأت رحلة مرض المنتج الراحل وليد مصطفى مع الأزمة الصحية عام 2018. واضطرت العائلة التي نقله إلى الصين لتلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر، حيث استمر في معاناته مع المرض.

وولد الدكتور وليد مصطفى في جانفي عام 1972، ودرس الصيدلة قبل أن يتجه إلى الإعلام. حيث صنع لنفسه اسماً بارزاً في مجال الإدارة والإنتاج الإعلامي. كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة.

وتزوج الراحل من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، وأثمر زواجهما عن ابنتهما “تالا”.

https://x.com/CAROLE_SAMAHA/status/1918552095180882280