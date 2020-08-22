كارين روز: أفضل شيء في الجزائر شعبها

شكرت كارين روز، زوجة السفير الأمريكي السابق في الجزائر، جون ديروشر، الجزائريين ونشرت ذكريات لها بالجزائر.

وقالت كارين روز، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “أفضل شيئ في الجزائر شعبها”.

وأرفقت كارين روز منشورها بصور جمعتها مع الملاكم الجزائري السابق، ديدو، في القصبة بالجزائر العاصمة.

وقالت كارين “ديدو كرس حياته بعد التقاعد لتزيين شبر من شقته تخليدا لذكرى زوجته المتوفاة”.

وأوضح كارين قائلة “عندما أخبرت ديدو أنني أمارس الملاكمة، قفز ليريني بعض حركاته البطولية”.

وأضافت كارين “أستمتع كثيرا بقضاء الوقت مع كبار السن، لان لديهم الكثير من الخبرة لمشاركتنا إياها”.

وختمت كارين منشورها بقول “روح ديدو معدية بالتأكيد، وكان من دواعي سروري مقابلته”.