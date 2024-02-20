كازاخستان تعتزم فتح سفارة بالجزائر قريبا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازخستان الشقيقة، عليباك باكاييف. الذي يزور الجزائر في إطار انعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين.

ونوّه الطرفان بالزخم الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وكازاخستان. بفضل قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح سفارة جزائرية بأستانا سنة 2022. وثمنّا عزم السلطات الكازاخستانية على فتح سفارة بالجزائر في المستقبل القريب.

كما سمح اللقاء ببحث سبل ترقية التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته بما يتماشى مع إمكانيات الطرفين. لاسيما من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء لجنة ثنائية مشتركة وإثراء الإطار القانوني البيني.