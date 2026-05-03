“كازنوس”: إطلاق حملة تحسيسية وطنية حول باقة خدمات رقمية خاصة بالفلاح

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كازنوس” (CASNOS) عن إطلاق حملة إعلامية وطنية ابتداءً من اليوم الأحد، للتعريف بخدمته الجديدة المتمثلة في باقتي: “حمايتي 5.0” و”حمايتي+”، تحت شعار: “حمايتي 5.0… ضمانكم مع كازنوس”.

وحسب بيان للصندوق، يأتي هذا الإطلاق في إطار تجسيد توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الحماية. الاجتماعية وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، وعلى هامش اليوم الإعلامي المنظم حول “كيفية ضمان الحماية. الاجتماعية للفلاحين”، حيث تم تقديم هاتين الباقتين الرقميتين الجديدتين، الموجهتين خصيصًا لفائدة. فئة الفلاحين، ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى مرافقتهم وضمان تغطية اجتماعية تتماشى. مع خصوصيات نشاطهم، تحت الشعار: “كفاش نحمي ونحافظ على اليد اللي تغذينا؟”.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الصندوق الرامية إلى الاستجابة لانشغالات الفلاحين التي تم رصدها ميدانيًا. لاسيما تلك المتعلقة بعدم انتظام الدخل المرتبط بمواسم جني المحاصيل، وضعف الإلمام بمزايا الضمان الاجتماعي. إضافة إلى التخوف من تراكم الديون.

حيث توفر باقة “حمايتي 5.0” صيغة اشتراك مرنة تعتمد على أقساط مريحة، محددة بـ 2700 دج شهريًا. أو 8100 دج كل ثلاثة أشهر، بما يضمن للفلاح تغطية اجتماعية شاملة تتلاءم مع وضعيته المالية والاجتماعية.

كما تم استحداث باقة “حمايتي+” 1500 دج / شهريا، لمرافقة الفلاح خلال فترة جني المحاصيل. وكذا مراحل نقل وتسويق المنتوج، حيث تتيح هذه الباقة فتح الحقوق للاستفادة من الأداءات العينية. دون اشتراط مدة اشتراك دنيا، في خطوة نوعية تعزز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة الحيوية.

وتعتمد هذه الخدمات على الرقمنة وتبسيط الإجراءات، إذ يمكن للفلاحين الاشتراك والاستفادة من مختلف الخدمات. عبر منصة “ضمانكم”، إلى جانب استحداث تطبيق إلكتروني مخصص في الايام القليلة المقبلة. يعمل على نظام الأندرويد، مما يتيح الولوج إلى الخدمات بسهولة ودون عناء التنقل.

كما تتيح هذه الباقات إمكانية التسديد عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، فضلًا عن الاستفادة من الإجراءات. التحفيزية التي أقرها الصندوق سابقًا، على غرار تأجيل دفع الاشتراكات إلى غاية 30 سبتمبر. بما يتماشى مع رزنامة النشاط الفلاحي.

ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، كافة الفلاحين إلى الانخراط في هذه الباقات. والاستفادة من مزاياها، بما يضمن لهم ولعائلاتهم حماية اجتماعية مستدامة وأمانًا مهنيًا على المدى الطويل.

