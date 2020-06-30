“كازنوس” يعلن عن إجراءات تسهيلية للمشتركين

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء “كازنوس”، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات تسهيلية للمشتركين تهدف إلى مرافقتهم وتسوية وضعياتهم.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار محاربة إنتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وحسب بيان “كازنوس”، فإن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في: