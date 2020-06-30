“كازنوس” يعلن عن إجراءات تسهيلية للمشتركين

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“كازنوس” يعلن عن إجراءات تسهيلية للمشتركين
بقلم خالد زوبيري

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء “كازنوس”، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات تسهيلية للمشتركين تهدف إلى مرافقتهم وتسوية وضعياتهم.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار محاربة إنتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وحسب بيان “كازنوس”، فإن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في:

  1. إطلاق شباك متنقل يجوب كافة مناطق الظل.
  2. تمديد آجال دفع الاشتراكات السنوية إلى 30 سبتمبر والتي كانت مقررة سابقا في 30 جوان.
  3. نشر إستبيان لفائدة غير الأجراء والمؤسسات الإقتصادية من أجل الوقوف على ما خلفته جائحة فيروس كورونا.
  4. حملة إعلامية وتحسيسية للمرافة غير الأجراء بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية.
  5. وقف زيادات غرامات التأخير.

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