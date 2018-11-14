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كازوني:”أعضاء من الطاقم الفني كانوا وراء رحيلي”

الرياضة
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كازوني:”أعضاء من الطاقم الفني كانوا وراء رحيلي” بيرنارد كازوني
بقلم وليد كويني

أكد التقني الفرنسي بيرنارد كازوني، أنه بعض أعضاء الطاقم الفني لمولودية الجزائر عرقلوا عمله وكانوا وراء تنحيته من أجل خلافته.

وأجرى موقع “آكتو-فوت” الفرنسي، حوارا مع المدرب السابق لمولودية الجزائر، والذي يشرف حاليا على نادي الخور القطري.

وصرح كازوني:”في الجزائر هنالك 16 فريقاً يستهلك 10 مدربين في 3 أشهر.. ولم أستطع الذهاب بعيدا لأن بعض أعضاء الطاقم الفني وضعوا أمام الكثير من العقبات”.

مضيفا:”لأنهم كانوا يريدون أخذ مكاني على رأس الفريق، وهذا أمر مؤسف، والأمور لم تسر في الإتجاه الصحيح”.


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