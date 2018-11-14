كازوني:”أعضاء من الطاقم الفني كانوا وراء رحيلي”

أكد التقني الفرنسي بيرنارد كازوني، أنه بعض أعضاء الطاقم الفني لمولودية الجزائر عرقلوا عمله وكانوا وراء تنحيته من أجل خلافته.

وأجرى موقع “آكتو-فوت” الفرنسي، حوارا مع المدرب السابق لمولودية الجزائر، والذي يشرف حاليا على نادي الخور القطري.

وصرح كازوني:”في الجزائر هنالك 16 فريقاً يستهلك 10 مدربين في 3 أشهر.. ولم أستطع الذهاب بعيدا لأن بعض أعضاء الطاقم الفني وضعوا أمام الكثير من العقبات”.

مضيفا:”لأنهم كانوا يريدون أخذ مكاني على رأس الفريق، وهذا أمر مؤسف، والأمور لم تسر في الإتجاه الصحيح”.