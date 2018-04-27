كازوني:”إفتقدنا للفعالية أمام المرمى والغيابات أثرت علينا”

أكد المدرب الفرنسي لفريق مولودية الجزائر بيرنارد كازوني أن سبب الهزيمة ضد إتحاد بلعباس بهدفين لهدف يعود لنقص الفعالية أمام المرمى.

وقال كازوني لموقع النهار أونلاين بعد نهاية اللقاء:”بدأنا اللقاء ببعض اللاعبين الإحتياطيين قبل أن نشرك الكوادر في الشوط الثاني لكن ذلك لم يُجدي نفعا”.

“منحنا الفرصة للبعض لأنه لا يمكن اللعب دائما بنفس التشكيلة خاصة في ظل إقتراب مباراة دوري أبطال إفريقيا”.

وأضاف كازوني:”إفتقدنا للفعالية أمام المرمى لذلك وجدنا صعوبات في التعديل وأنا مُتحسر من أجل الأنصار اللذين حضروا اليوم”.