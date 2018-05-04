كازوني:”كنا نستحق الفوز بالنظر للفرص العديدة التي أهدرناها”

برر مدرب مولودية الجزائر بيرنارد كازوني، التعثر في المباراة اليوم بغياب اللمسة الأخيرة في الهجوم وكذلك الطرد الذي تعرض له ميباراكو.

وصرح التقني الفرنسي بعد نهاية المباراة قائلا:”الشوط الأول كان صعبا وصححنا الأخطاء في الشوط الثاني لكن طرد ميباراكو أخلط الحسابات”.

مضيفا:”رغم النقص العددي قدمنا الأفضل وواصلنا في الهجوم لم نكن سيئين لكننا اللمسة الأخيرة كانت غائبة”.

وأشار كازوني:”كنا نستحق الفوز لو ترجمنا الفرص التي حصلنا عليها، لدينا مباراة أخرى في سطيف وعلينا إستغلالها لتعويض هذا التعثر”.