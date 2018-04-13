كازوني: “أتمنى حسم المباراة في الـ90 دقيقة”

أعرب مدرب مولودية الجزائر، بيرنار كازوني، عن أمله في تحقيق فيرقه التأهل للدور النهائي من كأس الجمهورية، في الوقت الأصلي من مباراة اليوم.

وصرح بيرنار كازوني، للإذاعة الوطنية: “أتمنى حسم المباراة لصالحنا في الوقت الرسمي، دون اللجوء للوقت الإضافي أو ضربات الترجيح”.

وأضاف: “المباراة ستكون صعبة وقوية على الفريقين، من جهتنا حضرنا لها كما يجب، واللاعبون مصممون على تحقيق التأهل للدور النهائي من كأس الجمهورية”.

وتابع كازوني: “أتمنى أن تسود الروح الرياضية بين الفريقين، والأنصار، في مباراة اليوم”.