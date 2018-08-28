“كازوني” :”الوفاق أكثر خبرة منا ولازالت أمامنا 3 جبهات”!

إعترف “بيرنار كازوني”، مُدرب مولودية الجزائر بإستحقاق، وفاق سطيف لورقة التأهل للدور القادم من رابطة الأبطال الإفريقية.

وصرّح الفرنسي :”المُباراة لُعبت على تفاصيل بسيطة، لقد تمكنوا من تسجيل هدفين في نصف ساعة، مما صعب علينا العودة”.

وواصل :”مثلما قال الطاوسي، الوفاق أكثر خبرة منا في المحافل الإفريقية، وهو أمر صنع الفارق في نهاية المطاف”.

وأضاف :”لقد بدأنا الموسم ونحن ننافس على أربعة جبهات، والآن بقيت أمامنا ثلاثة جبهات، الدوري والكأس وكأس العرب، للحصول عليها”.

وختم :”عناصري عملت المُستحيل من أجل العودة في النتيجة، ولكنها فشلت في ذلك، وهذا أمر مؤسف”.