كازوني :”بالروح التي تُميزنا سنقدم مُباراة كبيرة أمام الجياسكا”

ظهر “بيرنار كازوني” مُتفائلا قبل مواجهة كأس الجمهورية أمام شبيبة القبائل، مُعتبرا بأن مولودية الجزائر قادرة على تحقيق بطاقة التأهل.

وصرح التقني الفرنسي قائلا لتلفزيون “النهار” :”المواجهة ستكون مُغايرة لتلك التي لعبناها في البطولة، لأن الخاسر هذه المرة سيُقصى مُباشرة”.

وأضاف :”سنعمل على تجهيز تشكيلتنا بأفضل طريقة ممكنة، لتحقيق الفوز والتأهل، وذلك سواءً لعبنا في أرضية “حملاوي” بقسنطينة أو غيرها”.

ليختم الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”العميد” :”بالروح التي نتميز بها في الفترة الماضية، فإننا سنقدم مُباراة كبيرة أمام الجياسكا”.