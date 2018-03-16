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كازوني :”بقائي 7 أشهر في المولودية إنجاز”!!

الرياضة
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كازوني :”بقائي 7 أشهر في المولودية إنجاز”!!
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر “بيرنار كازوني” بقائه 7 أشهر مع المولودية، إنجاز في حد ذاته، نظرا لعدم الإستقرار الذي تتميز به الأندية الجزائرية.

وقال للقناة الإذاعية الثالثة :”عندما تُشاهد عدم الإستقرار الذي تعرفه الجياسكا، فإن إستمراري مع مولودية الجزائر، أمر ليس بالهين تماما”.

وأضاف :”أنا مُتفتح لكل شيء، وسأدرس إستمراري مع الفريق عند نهاية الموسم، لأني مُركز الآن على إنهاء التحديات التي تنتظرنا”.

وواصل :”لقد كنت بحاجة لوضع مشروع لعب، والآن النتائج تتكلم عن نفسها، خاصة وأن المجموعة تُنصت للطاقم الفني ومُلتزمة بخياراته”.

وختم :”معي اللاعبون يعرفون بأن العمل هو السبيل الوحيد للمُشاركة بصفة أساسية وهذا السر في المشوار الطيب الذي نقوم به”.

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