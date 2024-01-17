كازوني :”بلماضي يملك الخبرة ويجب الوقوف معه”

طالب المدرب الفرنسي بيرنار كازوني من الجماهير الجزائرية بضرورة الوقوف مع الناخب الوطني جمال بلماضي في التحدي القادم.

وقال بيرنار كازوني في تصريح لـ “النهار” اليوم الأربعاء “في بعض الأحيان تسير كرة القدم ضدك، المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة جدا، و لو احتسب هدف بونجاح لكانت الانطلاقة حقيقية بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري”.

كما أضاف “يجب الوقوف مع بلماضي و دعمه، مدرب يملك الخبرة في قيادة لاعبيه لتحقيق الفوز و يعرف كيفية إستخراج الطاقة الإيجابية والإندفاع في لاعبيه”.

وختم “بلايلي قدم مباراة جيدة، و الجزائر كانت قادرة على قتل المباراة في الشوط الأول”.

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