أكد بيرنار كازوني، مدرب مولودية الجزائر، استعداد أشباله للمواجهة التي تنتظرهم غدا الثلاثاء أمام نادي تيبي مازامبي الكونغولي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

ونقل التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، ما صرح به كازوني في ندوته الصحفية الخاصة بهذه المباراة، أين قال.

“تنتظرنا مباراة صعبة، غدا الثلاثاء أمام المرشح الأول في مجموعتنا، للتأهل للدور المقبل من هذه المنافسة، لكننا مستعدون لهذه المباراة”.

وأضاف: “تمكنا من دراسة وتحديد نقاط القوة ونقاط ضعف الخاصة بالمنافس، وسنعمل على استغلال ذلك فوق الميدان، للعودة بنتيجة ايجابية من الكونغو”.

وتابع: “أي نتيجة إيجابية ستساعدنا في باقي المشوار، لكن هذا لا يعني أننا سنصبح أبطال إفريقيا، ستبقى لنا 3 مواجهات أخرى بعد هذا اللقاء”.

يذكر أن مولودية الجزائر ستواجه نادي تيبي مازامبي، غدا الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الواحدة زوالا، لحساب منافسة رابطة أبطال إفريقيا.