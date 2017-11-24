كازوني: “داربي المولودية وسوسطارة يشبه كلاسيكو مرسيليا وباريس”

شبّه مدرب مولودية الجزائر بيرنارد كازوني، عن الداربي العاصمي أمام إتحاد العاصمة، بكلاسيكو فرنسا بين مرسيليا وباريس، من حيث الأهمية.

وصرح كازوني على هامش الحصة التدريبية لمولودية الجزائر: “الداربي أخذ أبعادأ كبيرا لدى أنصار الفريقين وأصبح مسألة كبرياء وشرف”.

وأضاف: “بالنسبة لأهمية المباراة بالنسبة للأنصار ولقيمتها في البطولة، داربي المولودية واتحاد العاصمة يشبه كثيرا كلاسيكو مرسيليا وباريس”.

وتابع: “هناك مبارتين فقط طيلة الموسم من هذا النوع، رغم أننا نلعب العديد من الداربيات، لكن لهذه المباراة طابع خاص”.

وبخصوص مدى معرفته بالمنافس إتحاد العاصمة، وحضوض فريقه في الإطاحة بهم صرح بيرنارد كازوني

“أعرف نقاط ضعف وقوة إتحاد العاصمة، الذي غير مؤخرا مدربه، وقد يغيّر طريقة لعبه أيضا، سنعمل لاستغلال ذلك للفوز بالمباراة”.