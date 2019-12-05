كازوني : ” رفعت دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين حاولوا الإحتداء علي”

أكد المدرب الفرنسي لفريق مولودية الجزائري بيرنارد كازوني أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين حاولوا الإعتداء عليه بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وشهدت مباراة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد الأخيرة مطالبة أنصار العميد من المدرب كازوني مغادرة الفريق بعد تعثر المولودية في الداربي.

ونشط اللاعب السابق لفريق أولمبيك مارسيليا ندوة صحفية اليوم الخميس تحدث فيها عن مباراة المولودية المقبلة أمام إتحاد بلعباس، كما تطرق لقضية الإعتداء اللفضي الذي تعرض له قائلا:

“تحدثت من قبل عن هذه القضية، وقلت أنني سأرفع شكوى ضد الأنصار الذي حاولوا الإعتداء علي ولن أتراجع عن موقفي”