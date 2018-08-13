كازوني: “سنوظف اللاعبين الأكثر جاهزية أمام بارادو”

أكد بيرنار كازوني، مدرب مولودية الجزائر، أن تشكيلة فريقه ستشهد بعض التغييرات، خلال مواجهة نادي بارادو، اليوم الإثنين، لحساب الجولة الأولى من المحترف الأول.

وصرح بيرنار كازوني في هذا الخصوص: “نحن مجبرون على التأقلم في أول مباراة من البطولة، وسنوظف أكثر اللاعبين جاهزية في الوقت الحالي”.

وأضاف: “نطمح بعودتنا لملعب “05 جويلية” بعد غياب طويل، لتسجيل انطلاقة موفقة في الموسم الجديد من البطولة”.

وختم كازوني، بدعوة أنصار العميد لمساندة فريقهم مثلما تعودو عليه مصرحا: “نتوقع حظورا غفيرا لأنصارنا لمساندتنا كالعادة في هذه المباراة”.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المواجهة والتي ضمت كل من: شعال، مرسلي، حشود، عروس، بوهنة، ميباراكو، دمو.

حدوش، حاشي، ديانغ، شريف الوزاني، مامون، بن دبكة، درارجة، تبي، بورديم، نقاش، سويبع.