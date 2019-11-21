كازوني: “علينا التأكيد أمام أولمبي الشلف”

أكد مدرب مولودية الجزائر، بيرنار كازوني، عزمه رفقة أشباله على تأكيد عودتهم للنتائج الإيجابية، خلال مباراتهم المقبلة أمام أولمبي الشلف.

وصرح بيرنار كازوني، خلال ندوته الصحفية: “الفوز بمباراتنا الماضية أمر جيد، والتأكيد أمام أولمبي الشلف سيكون جيد جدا، رغم ادراكنا مدى صعوبة المهمة”.

وأضاف: “علينا الحفاظ على مستوانا العالي، رغم إدراكنا أن الشلف، فريق تلقى أهداف قليلة، ويملك لاعبين جيدين”.

وتابع: “خلال موسم كروي، كل الأندية تمر بمرحلة فراغ، وهو ما حدث لنا أمام شبيبة القبائل، لكننا عدنا في المباراة الأخيرة، وعلينا المواصلة”.