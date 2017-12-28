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كازوني: “علينا تجاوز تلمسان قبل التفكير في التتويج بالكأس”

الرياضة
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كازوني: “علينا تجاوز تلمسان قبل التفكير في التتويج بالكأس”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث مدرب مولودية الجزائر برنار كازوني، عن جاهزية تشكيلته لمباراة وداد تلمسان، لحساب كأس الجمهورية، وعن فرصهم في التتويج باللقب.

وصرح كازوني في هذا الخصوص للموقع الرسمي للفريق: “الجميع جاهز لهذا اللقاء، وعلينا الفوز والتأهل للدور القادم”.

وعن الغيابات المسجلة في التشكيلة أكد كازوني: “نملك 25 لاعبا وسنقوم بتعويض الغيابات، لأننا في النهاية نملك مجموعة جيدة”.

أما بخصوص إمكانية تتويج الفريق بالكأس أوضح مدرب العميد: “علينا التأهل أمام تلمسان أولا، وبعدها سنرى فرصنا في التتويج”.

وشدد كازوني على ظرورة الحذر من منافسهم المقبل مصرحا: “يجب علينا توخي الحذر من المنافس فهو أيضا سيدافع ويهاجم”.

للإشارة فإن المواجة التي ستجمع العميد بوداد تلمسان لحساب الدور الـ32 من كأس الجمهورية ستلعب يوم السبت المقبل بملعب 5جويلية.

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