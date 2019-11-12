كازوني :” في حال غياب جابو لن ننسحب من المباراة”

أكد مدرب مولودية الجزائر بيرنارد كازوني أنه في حال غياب اللاعب عبد المومن جابو، لن يعلن فريقه الإنسحاب من المباراة.

ونشط المدرب الفرنسي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث من خلالها عن المباراة المقبلة التي تنتظر فريقه أمام شبيبة القبائل قائلا:

“لعبنا مبارتين من قبل بدون اللاعب “جابو”، إذا لم يكن بإمكانه المشاركة فليس نهاية العالم، ولا يمكننا أن نعلن إنسحابنا بسبب غياب جابو”.

“هناك العديد من اللاعبين الآخرين لتعويضه، ولن يكون هناك أي مشكل، حتى فريق باريس سان جيرمان لعب بدون نيمار لمدة ثلاثة أشهر”.