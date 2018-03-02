كازوني :”كأس الجمهورية أولويتنا وحذار من الموب”

الرياضة
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كازوني :”كأس الجمهورية أولويتنا وحذار من الموب”
بقلم إسماعيل عشاش

شدد “بيرنار كازوني” على ضرورة تحقيق الإنتصار أمام مولودية بجاية، عشية اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية.

وتحدث للقناة الإذاعية الأولى قائلا :”كأس الجمهورية أولوية بالنسبة لنا وهذا أمر معروف، ويجب علينا أن نفرض منطقنا منذ البداية”.

وواصل :”جميع المُنافسين يكونون مُحفزين بشكل أكبر عندما يُلاقون المولودية، وهو ماسيجعل من مُهمتنا صعبة، وعلينا أن نكون في المستوى”.

وختم :”جمعت معلومات عن الموب والتي أعتبرها من القسم الأول، وعلينا الحذر منها، لأنها ستتكتل بالدفاع وتعتمد على الهجمات المُعاكسة”.

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