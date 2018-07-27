كازوني: “كل الظروف مهيئة لتحقيق نتيجة ايجابية”

أكد بيرنار كازوني، مدرب مولودية الجزائر، أن كل الظروف مهيئة لفريقه، للخروج بنتيجة ايجابية من مباراته المقبلة أمام تيبي مازامبي الكونغولي.

وصرح كازوني لتلفزيون “النهار”: “نتدرب حاليا على أرضية جيدة “ملعب تشاكر”، ومتأكدون من دعم أنصارنا، ما يجعل كل الظروف مهيئة للفريق”.

وأضاف: “صحيح أننا كنا نرغب لعب هذه المباراة بـ”05 جويلية”، لكننا نعمل على التأقلم في ملعب “تشاكر” ، لإيجاد معالمنا فوق الميدان قبل المباراة”.

وبخصوص المنافس، صرح كازوني: “تيبي مازامبي، فريق كبير، وغني عن التعريف، وإذا أردنا تحقيق شيئ ما في هذه المنافسة، علينا تقبل فكرة مواجهة كبار إفريقيا”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيستظيف غدا السبتن نادي تيبي مازامبي، بملعب مصطفى تشاكر، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات، لرابطة أبطال إفريقيا.