كازوني: “كنا أفضل من بلوزداد رغم الخسارة ولهذا السبب غيرت التشكيلة”

أكد المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر “برنار كازوني“، أن فريقه لم يكن سيئا في الداربي الذي جمعه اليوم أمام شباب بلوزداد.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحاته: “لم نكن سيئين، وربما كنا أفضل منهم في بعض الفترات وأكثر تحكما في الكرة”.

وأضاف قائلا: “دخلنا اللقاء جيدا لكن لاعبونا تأثروا بتوقيت الهدف الأول، فليس سهلا أن تهتز شباكنا في آخر الثواني”.

وأضاف: “في الشوط الثاني سيطرنا وأتيحت لنا عدة فرص للتعديل، لكننا فشلنا ودفعا ثمن المساحات التي تركناها في الوراء”.

وبخصوص التغييرات التي أحدثها على التشكيلة الأساسية، قال التقني الفرنسي: “كنت مجبرا على إحداث بعض التغييرات بسب الإرهاق”.

وواصل قائلا: “لا يعقل أن نلعب مباراة قوية كل 3 أيام وبنفس التشكيلة، كان علي إراحة البعض وتدوير الفريق”.

ليختم قائلا: “أردت منح الفرصة لبعض الأسماء لرؤية مستواهم في المنافسة الرسمية وردة فعلهم، ولدي نظرة عن الجميع الآن”.

يذكر أن المدرب الفرنسي واجه انتقادات كبيرة من جماهير المولودية التي حملته مسؤولية الخسارة في الداربي بسبب خياراته غير المقنعة.

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