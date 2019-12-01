كازوني: “لعبنا تحت ضغط كبير”

أرجع مدرب مولودية الجزائر، بيرنار كازوني، الآداء الباهت لأشباله، للضغط الكبير الذي شهدته مباراة الداربي التي جمعتهم بشباب بلوزداد.

وصرح بيرنار كازوني، عقب هذه المواجهة، لتلفزيون “النهار”: “هذه المباراة جرت تحت ضغط كبير، وهذا ما حرمنا من متابعة آداء جيد”.

وأضاف: “بدأنا المباراة بشكل جيد، خاصة في الـ 10 دقائق الأولى، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على ذلك النسق، وضيعنا تركيزنا، بعد تلقينا للهدف الأول”.

يذكر أن بيرنار كازوني، تعرض لانتقادات كبيرة من أنصار مولودية الجزائر، بعد تعثرهم في ميدانهم أمام شباب بلوزداد، بنتيجة 2-2.