كازوني: “لم أتقبل طريقة إستبعادي من المولودية”

أبدى المدرب السابق لمولودية الجزائر، بيرنار كازوني، تأثره الكبير للطريقة التي تم بها استبعاده من مولودية الجزائر.

وصرح بيرنار كازوني للإذاعة الوطنية: “دربت العديد من الأندية، في العديد من الإتحاديات، وهذه أول مرة في مشواري أحرم فيها من طرف نادي من ممارسة مهامي لهذه الطريقة”.

وأضاف: “كان من المفروض دعوتي لاجتماع، وإعلامي برغبة الإدارة في إنهاء مهامي، لكن للأسف الأمور سارت بطريقة أخرى لم أتقبلها”.

وحمل كاززوني، مشاكله في المولودية، لمناجير الفريق مصرحا: “مناجير الفريق قام بكل شيء لعرقلة عملي في الفريق، منذ أن توليت العارضة الفنية لمولودية الجزائر”.