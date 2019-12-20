كازوني: “لم أتقبل طريقة إستبعادي من المولودية”

الرياضة
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كازوني: “لم أتقبل طريقة إستبعادي من المولودية”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى المدرب السابق لمولودية الجزائر، بيرنار كازوني، تأثره الكبير  للطريقة التي تم بها استبعاده من مولودية الجزائر.

وصرح بيرنار كازوني للإذاعة الوطنية: “دربت العديد من الأندية، في العديد من الإتحاديات، وهذه أول مرة في مشواري أحرم فيها من طرف نادي من ممارسة مهامي لهذه الطريقة”.

وأضاف: “كان من المفروض دعوتي لاجتماع، وإعلامي برغبة الإدارة في إنهاء مهامي، لكن للأسف الأمور سارت بطريقة أخرى لم أتقبلها”.

وحمل كاززوني، مشاكله في المولودية، لمناجير الفريق مصرحا: “مناجير الفريق قام بكل شيء لعرقلة عملي في الفريق، منذ أن توليت العارضة الفنية لمولودية الجزائر”.


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