كازوني: “لن نغير أسلوب لعبنا”

أكد مدرب مولودية الجزائر، بيرنار كازوني، أنه لن نغير طريقة لعب فريقه، رغم تراجع نتائج العميد في المباريات الأخيرة.

وصرح بيرنار كازوني، خلال ندوته الصحفية، التي تسبق مواجهة وفاق سطيف: “لن نغير أسلوب لعب الفريق خلال مواجهة وفاق سطيف”.

وأضاف: “صحيح أننا خسرنا بعض المباريات مؤخرا، لكن هذا لن يدفعنا لتغيير أسلوب لعبنا الذي عملنا عليه طيلة الموسم”.

وتابع: “حتى مع النتائج السليبة التي سجلناها مؤخرا، إلا أننا قدمنا آداء جميلا، وربما أحسن من بعض المباريات التي كنا نفوز بها”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه وفاق سطيف، بملعب “8 ماي”، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية، من دور المجموعات، لرابطة أبطال إفريقيا.