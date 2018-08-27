“كازوني” : “مباريات دوري الأبطال تختلف عن مباريات البطولة”

أكد “برنارد كازوني” مدرب “مولودية الجزائر” أن مباراة الغد التي ستجمع فريقه بوفاق سطيف لحساب الجولة الأخيرة لدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ستكون مختلفة عن مباريات البطولة.

وقال كازوني في الندوة الصحفية: “مباراة دوري الأبطال ليس مثل مباريات البطولة، سطيف انهزمت في البطولة ونحن فزنا لكن هذا لا يعني شيء”.

وأضاف: “هذا بمثابة نهائي مصغر بين الوفاق والمولودية، سطيف عليهم الفوز وفقط من أجل تحقيق التأهل ونحن حضرنا جيدا لهذه المباراة”.

وتابع: “كان يمكننا حسم الأمور في المغرب لكن حدث الذي حدث، الآن علينا لعب المباراة والتركيز فيها”.

وختم كلامه: “علينا التأقلم مع توقيت المباراة، هذه مشكلة الفريقين معا، وطبعا اللعب في الزوال ليس مثل اللعب ليلا”.