كازوني مدربا جديدا لمولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران عن تعاقدها مع المدرب الفرنسي بيرنارد كازوني لقيادة العارضة الفنية للحمراوة بداية من الموسم المقبل.

وسيخلف اللاعب السابق لأولمبيك مارسيليا المدرب مشري بشير في العارضة الفنية للحمراوة، بعدما تم تنصيبه من طرف مجلس إدارة النادي.

وقد حسمت إدارة مولودية وهران في هوية المدرب الجديد للفريق بعد اتفاقها مع برنار كازوني على كافة تفاصيل العقد.

وأرسلت الإدارة العقد إلى التقني الفرنسي عن طريق البريد الإلكتروني في انتظار حلول هذا الأخير بأرض الوطن بعد إعادة فتح المجال الجوي.