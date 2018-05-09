“كازوني” :”نحن الأفضل في الجزائر”

أكد المدرب الفرنسي لفريق مولودية الجزائر بيرنارد كازوني أن فريقه يعتبر الأفضل في الدوري الجزائري هذا الموسم بالرغم من تضييعه فرصة التتويج بلقب البطولة.

وأكد التقني الفرنسي، رضاه عن النتائج المُحصل عليها منذ هذا الموسم رغم فشله في الحصول على الألقاب في تصريح لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال :”بقائي لـ8 أشهر إنجاز في حد ذاته “يضحك”، والعمل الذي قمت به مُعترف به من الجميع”.

ليختم :”ّأريد البقاء ومواصلة العمل الذي قمت به، بشروط، هناك أمور يجب إصلاحها، ولحد الساعة لم نُباشر مُفاوضات تجديد العقد”.