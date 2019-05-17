“كازوني” :”هذا ما سأغيره مُقارنة بتجربتي الأولى مع المولودية”

أكد “بيرنار كازوني” المُدرب الجديد لمولودية الجزائر، إمتلاكه لطموحات كبيرة في ثاني تجربة له مع الفريق، بداية من الموسم القادم.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”أول شيء تغير مُقارنة بتجربتي الأولى، هو أني سأقوم بإختيار طاقم الفني لوحدي، دون تدخل”.

وأضاف :”هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لي، مُدرب الحراس هو الوحيد الذي سيبقى من الطاقم الحالي، والبقية من إختياري لوحدي”.

وأشار إبن مدينة “كان” بأنه سيحدث الكثير من التغييرات في تشكيلته، مؤكدا رحيل الكثير من الأسماء وإستقدام عناصر جديد لتعويضها.