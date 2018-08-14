كازوني: ” وضعية اللاعبين تقلقني قبل مواجهة دفاع الحسن الجديدي”

أكد المدرب الفرنسي لفريق مولودية الجزائر بيرنار كازوني على أنه جد قلق من وضعية اللاعبين الذين سيشركهم خلال مواجة دفاع الحسن الجديدي في رابطة أبطال إفريقيا بسبب الإصابات والإجهاد.

وتحدث كازوني عن الإرهاق الذي يعاني منه لاعبيه بعد التعادل الذي سجلته التشكيلة العاصمية أمام نادي بارادو قائلا:

“أنا أخشى من عامل الإرهاق أمام دفاع الحسن الجديدي، فلا يخفى عليكم أننا لعبنا مباريات قوية أمام تيبي مازامبي الكونغولي، وكانت مواجهة جد صعبة، بالإضافة إلى الرحلة الصعبة إلى البحرين ومواجهة الرفاع البحريني”

“سنختار التشكيلة الأكثر جاهزية من أجل التنقل إلى المغرب، فلا تنسوا أننا في بداية الموسم وخرجنا من مواجهات جد صعبة”.